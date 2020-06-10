【財經評論】金融大鱷露爪牙　興風作浪豈無因

2008年金融海嘯前大舉沽空美國次按而一戰成名，近幾年多次唱淡港元的對沖基金經理巴斯，據報已籌備成立新基金豪賭港元貶值。本來，以目前香港的外匯儲備實力，狙擊港元絕非易事，惟金融大鱷擅長的是股匯雙邊押注，利用民眾恐慌而舞高弄低圖取巨利。如今香港經濟衰退，局勢不穩，容易讓大鱷有機可乘，實不能掉以輕心！

當前全球經濟景氣雖差，但在央行放水及超低息環境下，資金氾濫，大量游資流入資本市場尋找機會，令資產價格高企不下，與宏觀因素背馳，風險不斷積累。香港亦不例外，縱使經濟備受貿易戰、社會動盪及疫情連番痛擊，但樓價繼續高企、稱冠全球，港股表面上市盈率僅及美股一半，可實際上是因傳統產業佔比較重所致，估值高低並不能與新經濟發展領先的美股直接比較，更何況美國經濟似實現反彈，香港則衰不見底，充斥着甚多不明朗因素。

其實，香港過去不乏金融大鱷狙擊港匯的例子，大背景每每都是金融危機，大鱷藉股匯雙邊操作，狙擊港匯，沽空期指。雖然最終聯匯牢固，港元淡倉敗北，但在匯市上的損失相對上只是小數目，期間大鱷透過沽空股市坐收豐厚利潤才是「主菜」。近日有傳大鱷揚言會在未來年半時間，利用期權操作將資產以兩百倍槓桿放大賭港元崩盤，言論夠「震撼」，惟實際上離不開打擊脆弱人心的伎倆，而此番言論正值熱錢流向港元、湧入股市，絕非偶然！大家須提防大鱷打開口牌，實際部署是匯市為虛，股市為實，以達致利潤最大化。

香港長期依賴金融及地產作為支柱，當經濟出現逆轉，就頓無實業可守，加上資金出入自由，令港股波動性每每較其他市場劇烈，這都被大鱷視為有利的客觀條件，緊盯香港不放，不無原因。如是者，縱使客觀上香港外儲有足夠力量保港元聯匯制度穩定，但不會保住股市，故當局不能低估經濟問題和信心危機，必須從穩定經濟着手防範，始終股市與經濟唇齒相依，同時宜盡快落實為樓市「撤辣」，疏導風險兼為經濟「輸血」，全方位有力地鞏固基礎方為上策。

在中美角力延伸至金融戰下，香港作為中國外匯交易的橋頭堡，大鱷要沽空中國必先經香港，而港股集中發展內地單一市場的風險路人皆見，也許正中大鱷下懷。大鱷高調狙擊港元的背後，是否有更大陰謀？相信投資者只能事後孔明，現時則需戰戰兢兢，自求多福！

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