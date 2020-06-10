高盛旗下英國虛擬銀行「水浸」　暫停新帳戶申請

外電報道，投行高盛旗下英國線上虛擬銀行Marcus暫停了新帳戶申請，因為客戶存款在新冠肺炎期間急增，導至銀行「水浸」。

據報，原因是存款數量已接近監管上限，由於超過50萬的英國用戶開設了Marcus帳戶，總計存款超過210億英鎊(270億美元)。根據英國銀行業法規，銀行必須對超過250億英鎊的零售存款進行「分隔保護」。這意味高盛將不得不為Marcus建立一個新的獨立的法人實體，並擁有自己的董事會，並限制其在各業務之間可以分享的資本額。

高盛強調，該決定只是暫時的，希望在未來幾個月內重新開放其在線儲蓄帳戶申請，但這將取決於市場情況。

金融科技公司風險投資負責人Simon Taylor表示，自疫情爆發以來，已經看到許多事情發生得非常快，數碼渠道使用量的突然上升，用戶對數碼帳戶及消費熱衷度增加。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626