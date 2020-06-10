世界變了！疫情催谷「近藤麻理惠」效應　時裝業須轉型

外國傳媒報道，著名服裝品牌Zara母公司印地紡集團(Inditex)錄得上市以來首次單季虧損，凸顯疫情封鎖措施可能已使時尚產業出現永久轉變。

報道指出，印地紡集團已對營運大舉投資，要快速推出快時尚產品，並在網絡和門市同步銷售。然而，封鎖措施導致消費者不願「盛裝打扮」，因毋須逛街，使許多人已重新評估自己的購買力和採購項目。

由於消費者已重新整理衣櫃，令「近藤麻理惠」(Marie Kondo)的收納風格大受歡迎，許多衣物都被打包捐贈。慈善商店甚至警告，他們無力處理大量湧入的捐贈衣物。

所謂「近藤麻理惠」，是日本「收納教主」，由於其帶領的熱潮，令Marie Kondo變成一個動詞，代表打掃、去繁化簡。而響應「斷捨離」(斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執着)的全球「粉絲」，不是讓慈善中心、二手店大爆滿，就是讓垃圾場堆積如山。

因此，Zara也要轉型了，由「快時尚」轉至「慢時尚」風潮，因後者在封鎖措施前已開始興起，更何況目前！瑞典環保少女Greta Thunberg的崛起，亦促使消費者轉而尋求品質更好、更耐穿，以及對動物、人類和地球友善的服裝。

至於後疫情時代，時尚產業的成功取決於幾項重要因素，其中之一是強勁的網絡產品陣容、精簡的庫存、靈活性，以及讓消費者滿意的價格。此外，消費者要求業界更真誠，各品牌必須了解目前正是與顧客建立尊重關係的重要時刻。