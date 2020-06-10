姆紐欽：美國經濟料將「強勁」復甦

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽表示，美國經濟有望從新冠肺炎疫情下停工停產造成的影響中「強勁」復甦，並稱讚「薪酬保障計劃(PPP)」保住了小企業的5,000萬個工作崗位。

姆紐欽周三在參議院小企業和企業家委員會發表準備好的講話稱，美國「為強有力並且分階段的重新開放做好了準備」。

他稱，美國人儲蓄率較高和信貸條件放鬆，意味着消費者將推動經濟強勁反彈。

他說：「這種經濟上的準備是特朗普政府和國會共同努力，通過兩黨立法為就業者和市場提供必要流動性的直接結果。」

姆紐欽稱，PPP計劃使5,000萬就業人士受益。他引述全國獨立企業聯合會的數據稱，得益於該計劃，73%的成員重新僱用或保留了員工。

聖路易斯聯儲銀行的研究人員發現，美國勞動力市場直到6月初都在以相對較快的速度持續恢復。他們的研究採用了即時數據，提供了比官方報告更即時的視角。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626