東方日報B1：大鱷巴斯組基金狙擊港元

香港政經前景不明朗之際，國際大鱷巴斯(Kyle Bass)趁亂局再度高調唱淡港元！外電引述消息人士透露，巴斯本月初成立新基金狙擊港元脫鈎，更以200倍期權槓桿對賭，押注1年半內香港聯繫匯率制度失守。不過，銀行界認為，淡友僅趁市場對港元憂慮上升，令期權引伸波幅擴大而從中「搵食」。

美國對沖基金海曼資本創辦人巴斯於2008年金融危機大賺而名聲大噪。彭博報道，巴斯告訴潛在投資者，已於6月1日啟動一項名為「Hayman Hong Kong Opportunities Fund」的新基金，並利用期權合約，把新基金的資產「槓桿200倍」，旨在港元下跌時獲取龐大收益。

據悉，倘若港元急跌達四成，投資者可獲得64倍回報，如果18個月後聯匯仍安然無損，投資者將全數蝕清。報道指，新基金將鎖定投資者的資金兩年，並會收取2%管理費，以及最少15%的基金表現費。目前未知基金所籌集的資金規模。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，市場炒家於「港版國安法」出台後，無疑曾大舉沽售港元，惟近日不論短、中、長期的期貨與現貨價差明顯較五月底時收窄，反映市場炒港元脫鈎的淡友鳴金收兵，而巴斯的言論傳出後，亦未見港元期權出現異動。

東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤則直言，港匯要大挫4成幾乎無可能，推測炒家主要目的是在匯市製造聲音，趁港元期權引伸波幅水平極低時購入合約，再等待市況不明朗而令引伸波幅擴大，所持有的港元期權亦可以獲得回報，但計及風險回報，坦言並非「抵做的交易」。

香港金融管理局發言人回應指出，香港的外匯儲備規模高達4,400多億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍多，為貨幣穩定提供堅實後盾。聯匯制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去面對大量資金進出仍然運作暢順，港元市場亦一直保持有序運作，強調毋須亦無意作出任何更改，並且有能力和決心維持聯匯制度。

巴斯並非市場唯一唱淡港元之士，彭博的期權分析數據顯示，市場預期未來12個月，港元有6%的機率跌穿7.9，即超出聯匯制度7.75至7.85區間的弱方兌換保證水平。不過，於遠期匯價及期權定價中，因包含利率或融資成本等因素，合約價格可以超出7.75及7.85區間，與聯匯制度沒有相牴觸。

值得留意的是，港元即期持續強勁，香港金融管理局連番入市，6月以來共9度出手承接美元沽盤，共注資258億港元，銀行體系總結餘將在周五(12日)增至1,206.16億港元。市場預期至本月底前，注資行動難見停止。

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