聯儲局維持利率不變　料2022年前不加息

美國聯儲局於香港時間周四(11日)凌晨公布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合預期。當局表示經濟中期而言面臨巨大風險，料2022年底前不會加息。

聯儲局一連兩日會議後發表聲明，稱新冠肺炎疫情繼續遏抑經濟活動、就業，以及短期通脹，並對中期經濟前景構成重大風險。

此外，當局未來數月會繼續透過購買資產包括美債及按證等，以支持家庭和企業信貸。

該局預期會維持現時接近零利率至2022年，而長遠利率水平預期為2.5厘；並預測今年美國經濟收縮6.5%，2021年和2022年則預測經濟增長分別5%和3.5%。

就業市場方面，聯儲局預期失業率在今年升至9.3%，2021年和2022年則預測回落至分別6.5%和5.5%；至於2020年至2022年核心通脹預測分別為1%、1.5%、1.7%。

投票取向方面，所有官員一致通過是次政策行動。聯儲局主席鮑威爾將稍後召開記者會，進一步為議息決定解話。

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