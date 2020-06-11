商業信心調查：63%歐洲企業視中國為3大首選投資地區

外媒報道，中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)及全球諮詢公司Roland Berger發表最新一項商業信心調查指，63%的受訪歐洲商界人士仍然將中國視為3大投資地區之一。

Roland Berger全球董事總經理Denis Depoux表示，儘管新冠肺炎疫情導致全球環境艱難及不確定性增加，但歐洲企業整體上對中國仍然堅定。他續說，歐洲公司在中國日益增加，既可以滿足日益增長的國內需求，也可以從歐洲創新的生態系統有所受益。

中國歐盟商會副主席Charlotte Roule認為，中國現在有實力和經驗成為全球復甦的領導力量，這給中國帶來了重大責任。她認為國際合作非常重要，需加強以對等原則作主導的合作環境，以及改善和鞏固基於規則的秩序。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626