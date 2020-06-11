美股道指全日跌282點　納指首破萬收市續破頂

美股3大指數周三(10日)個別發展，以科技股為主的納指繼續創收市新高；但道指和標指均連跌兩日。

道指收報26,989點，跌282點或1.04%；標指收報3,190點，跌17點或0.53%；納指收報10,020點，升66點或0.67%，有史以來首次破萬點收市。

在疫情中最快恢復過來的科技股繼續強勢，亞馬遜股價收漲1.79%，續創新高；蘋果公司收報352.84美元，升2.57%，亦創收市新高。不過，Facebook偏軟，股價收跌0.81%。

美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合預期。當局表示經濟中期而言面臨巨大風險，料2022年底前不會加息。

聯儲局主席鮑威爾表示，在民眾對公共衛生感到安心之前，美國經濟不可能實現全面復甦。他續說，在目前形勢下，該局根本沒有考慮加息。

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