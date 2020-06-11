【專家點評】金曹：恒指料二萬五關爭持

港股有一段時間被壓制在約10倍市盈率(PE)或23,000點大關，當時主要是受到三個不明朗因素影響。第一，新冠肺炎疫情未能確認受控；第二，中美關係由於華為被封殺，及人大通過實施「港版國安法」轉差；最後是上市企業盈利惡化、股市難以在高位支持。

恒指有兩個價位需要留意，其一是5月28日之後，因特朗普沒有出重招制裁中國通過「港版國安法」，6月5日恒指突破長方形或阻力24,600點區，收報24,770點。當日的期指成交量加權平均24,400點，而未平倉合約連續兩日大手減少8,610張之後再加倉。估計期指淡友成功在24,400點樓下平倉套利，之後反手買上，後市只要恒指穩守24,700點，估計仍會反覆向上。

其二，恒指6月及7月CALL和PUT活躍行使價都維持在24,000點及26,000點，換句話說6月有機會在25,000點附近好淡爭持，而恒指量價配合上升，先看25,300點、再看26,000點，可能就差不多了。恒指在正常市況時，多數會高於11倍PE，加上憧憬9月恒指開始陸續加入同股不同權，及在港第二上市的股份，調升到12倍PE並不出奇。若下半年恒指炒10.5至11.5倍PE，交易區就會調升到24,100至26,400點。恒指250日線26,320點剛好也接近交易區間頂部。

現時美股憧憬11月總統大選及聯儲局放水，美股標指已經收復今年失地，預期美國城市逐步解封，帶動五月非農新增就業增加250.9萬，失業率滑落至13.3%，就業市場初步回穩信號出現。雖然不知是有心或無意，美國的失業率調查出現統計分類錯誤，勞參率、勞動人口、就業人數同步增加，雖然數字被美化了，但並不影響就業市場好轉的事實，勞動部預計將於6月修正有關問題。

全球股市行情在五月找到底部支持，反映出率先解封的亞洲、歐洲疫情好轉等利好因素，接下來將反映美國就業、消費回籠，上升行情勢將持續。不過，美國標指的預測市盈率約30倍、細價股羅素2000指數約70倍，始終是一個隱憂。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626