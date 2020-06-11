【外匯點評】溫灼培：日圓後向看美債息

過去兩周，日圓變化相當大，上周兌美元先是大跌，踏入本周又再回升。是甚麼因素在背後影響著日圓匯價呢？筆者相信是債息，尤其是美債息的變化。

全球經濟重啟，環球股市上升，資金撤離債市轉向追逐股市，使全球主要債券市場價格回落，推升了債息。由於日本央行承諾把日本10年債息保持於零息水平，這使日本與其他主要經濟體的10年債息差距擴大，使日圓不單兌美元跌，在交叉盤上兌其他貨幣均見顯著回落。但當美國10年債息上周五攀至0.959%，這是自今年3月中的高位後，投資者對進一步推升美債息具戒心。始終，本周聯儲局將議息，料聯儲局也不想美債息過度攀升損害美經濟復甦。當美債息自上周從高位掉頭回落，與日債息拉近，解釋日圓又走強的原因。

雖說美股現相距疫情前的高位不遠，但美國實體經濟仍然疲弱，料聯儲局不會輕易收緊貨幣政策。但與此同時，經濟又實際在改善中，料聯儲局也用加大寬鬆政策。假使筆者估計正確，料日圓往後較大機會仍只維持於106至110兌1美元間上落。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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