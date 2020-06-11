新昌創展行政總裁辭任　與公司存在分歧

公司董事會確認，與湯栢楠之間有下列分歧，(1)湯並無回覆客戶的電郵或來電；(2)湯並無處理深圳新昌塑膠用品有限公司的訴訟；(3)董事會自2019年12月起曾透過電話及電郵聯絡湯，惟並無答覆。獨立特別委員會正就上文所述與湯之間的全部分歧處理調查。

董事會又確認，湯辭任不會對公司及其附屬公司的營運產生任何重大不利影響。

另外，該公司董事會公布一系列人事變動，並自2020年6月10日起生效，包括：(1)阮嘉瑋已辭任執行董事，不再擔任風險管理委員會主席及薪酬委員會成員；(2)陳芊妤已辭任執行董事，不再擔任風險管理委員會及提名委員會成員；及(3)許智欣已辭任獨立非執行董事，不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；(4)陳錦漢已辭任執行董事及財務總監，不再擔任風險管理委員會成員；(5)李家駿已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員；(6)吳振中已獲調任為執行董事，並委任為公司新任財務總監及薪酬委員會主席，以及提名委員會及風險管理委員會成員；(7)陳世安已獲調任為集團執行董事，獲委任為風險管理委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；(8)馮偉恆已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會主席及風險管理委員會成員。

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