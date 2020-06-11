【專家點評】楊俊文：中概股回流　利好港交所收入

納指期貨終於破頂並升破一萬點重要心理關口，以技術上計，到達目標後股指會再彈高500至700點，所以納指有很多機會持續上升，同時投資者需要有突然整固的心理準備，一出現急跌的情況要狠下決心即沽。

由3月預計納指會由7,000點在2個月內破頂只用了兩個月，2個月升50％是非常快速的，如非百年一遇的肺炎股災，未來5年內幾乎不可能再發生。在整固後，納指會進一步升上11,000點以上，預計大約在10月，即用3個月時間升抵下一個目標。

中概股回流是大勢所趨，會令港股旺一輪，之前港股選擇只有ATM(騰訊、阿里巴巴和美團)，之後會大大擴展至約20至30隻，投資者可以自己創作一個香港版中概股納指。例如同時買入20只新科技股，每股佔5%。又或者按各股市值跟本例去做，但此方法需要的最少成本將超過千萬，對散戶並不適當。

其實中概股回流會大幅刺激滬股通和港股通等用量。因為如果中概股在香港上市，相信內地資金會大量買入有關股份，對港交所成交量非常有好處。將來內地股份佔整體利潤會愈來愈大，情況有點像回歸前，英資機構會被港資取代一樣。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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