【外匯點評】陳正犖：歐元短期或先作調整

風險資產升至現時高位，投資者似乎都開始有戒心，近日氣勢不俗的歐元亦開始整固。不過，我們認為調整將有利歐元長遠持續健康上升。

中長期歐元變得更穩健，主要由於投資者對歐元當初都比較審慎，實際投資部署歐元較少，倉位對歐元影響較少，而歐央行加大緊急購買資產計劃(PEPP)6,000億歐元，已經令市場對歐元投資氣氛變得樂觀，其後德國推出財政刺激政策支持，更向市場顯示歐元區的財政及貨幣政策將加強協調，有利提高較長期的通脹預測，支持歐元。

最終，歐元升勢將由三個因素推動，包括歐元區瓦解的風險已消除，而周期性資產廣泛反彈下，歐元區風險資產作為周期性資產一部分，或繼續有上行空間，以及未來投資者或逐步重新評估歐元資產分配。

技術上，歐元兌美元日線圖可見動力指數由三年最高位回落，初步支持為1.1163及1.1008，向上阻力為上星期高位1.1384，再向上目標為1.14水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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