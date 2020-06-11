【市前重點睇】道指跌282點 美匯指數失守96
2020年06月11日 07:51
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美匯指數弱見95.95；離岸人民幣(CNH)跌至7.0593；港匯觸發7.75；美元兌日圓處107.01；歐元徘徊於1.1370；英鎊曾高見1.2755。金價漲至1,740美元後回落。布油見41.73美元；紐油失39美元。道指期貨跌逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指亦挫逾200點。
●港元匯價續強，香港金融管理局於紐約交易時段，再度承接美元沽盤，向市場注資15.11億港元，銀行體系總結餘將在周五增至1,221.27億港元。為6月以來第10次出手。
●美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合預期。當局表示經濟中期而言面臨巨大風險，料2022年底前不會加息。https://bit.ly/2Uv3Q7k
●聯儲局主席鮑威爾稱，在民眾對公共衛生感到安心之前，美國經濟不可能實現全面復甦。在目前形勢下，該局根本沒有考慮加息。
●道指收報26,989點，跌282點或1.04%；標指收報3,190點，跌17點或0.53%；納指收報10,020點，升66點或0.67%，有史以來首次破萬點收市。道指和標指均連跌兩日。https://bit.ly/3cRmz3h
●港股ADR指數收報25,074點，升24點。
●即月恒生指數夜期收報24,940點，跌77點，低水110點，成交26,000張。
●美國10年期國債孳息率下跌9.9點子，報0.7263厘。
●美國白宮經濟顧問庫德洛表示，過去3個月美國因為新冠肺炎疫情而迅速陷入衰退之後，經濟很可能已達到轉折點，主因股市表現正預示着經濟的好轉，加上各項指標均反映經濟正展現出新生機。
●紐約7月期油收報每桶39.6美元，升0.66美元或1.69%；布蘭特8月期油收報每桶41.73美元，升0.55美元或1.34%。
●紐約8月期金收報每安士1,720.7美元，跌1.2美元或0.1%。
●英國富時100指數收報6,329點，跌6點或0.1%；法國CAC指數收報5,053點，跌41點或0.82%；德國DAX指數收報12,530點，跌87點或0.7%。
●【通脹乏力】美國5月CPI續跌0.1%。
●新股專輯：京東孖展截飛錄748億元，有客戶幾千萬現金押注。https://bit.ly/3hqq5Fw
●外電報道，美國副總統彭斯稱，美國將在貿易和病毒方面對中國持強硬立場，對華「絕大多數」關稅仍有效，中國將繼續購買美國商品，特別是農產品。
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