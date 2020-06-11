【市前重點睇】道指跌282點　美匯指數失守96

美匯指數弱見95.95；離岸人民幣(CNH)跌至7.0593；港匯觸發7.75；美元兌日圓處107.01；歐元徘徊於1.1370；英鎊曾高見1.2755。金價漲至1,740美元後回落。布油見41.73美元；紐油失39美元。道指期貨跌逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指亦挫逾200點。

●港元匯價續強，香港金融管理局於紐約交易時段，再度承接美元沽盤，向市場注資15.11億港元，銀行體系總結餘將在周五增至1,221.27億港元。為6月以來第10次出手。

●聯儲局主席鮑威爾稱，在民眾對公共衛生感到安心之前，美國經濟不可能實現全面復甦。在目前形勢下，該局根本沒有考慮加息。

●港股ADR指數收報25,074點，升24點。

●即月恒生指數夜期收報24,940點，跌77點，低水110點，成交26,000張。

●美國10年期國債孳息率下跌9.9點子，報0.7263厘。

●美國白宮經濟顧問庫德洛表示，過去3個月美國因為新冠肺炎疫情而迅速陷入衰退之後，經濟很可能已達到轉折點，主因股市表現正預示着經濟的好轉，加上各項指標均反映經濟正展現出新生機。

●紐約7月期油收報每桶39.6美元，升0.66美元或1.69%；布蘭特8月期油收報每桶41.73美元，升0.55美元或1.34%。

●紐約8月期金收報每安士1,720.7美元，跌1.2美元或0.1%。

●英國富時100指數收報6,329點，跌6點或0.1%；法國CAC指數收報5,053點，跌41點或0.82%；德國DAX指數收報12,530點，跌87點或0.7%。

●【通脹乏力】美國5月CPI續跌0.1%。

●外電報道，美國副總統彭斯稱，美國將在貿易和病毒方面對中國持強硬立場，對華「絕大多數」關稅仍有效，中國將繼續購買美國商品，特別是農產品。

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