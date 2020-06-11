【股民熱話】股王發威！騰訊股價快見「大牛價」？

還記得2018年騰訊股價做好，南非大股東在高位減持套現，但仍然有不少大行出來唱好，當時大行最牛睇到560元，可惜其後騰訊股價見頂回落，同年低位見過251.4元，令捧場客頗感失望。可自見此低位，騰訊股價觸底回升，如今已重上447元水平，最新有大行將其目標價上調至600元。股民不禁要問，到底是繼續睇好，抑或歷史會否重演，大行唱好又變成股價見頂魔咒？

老實講，魚缸沒有「先知」，大家都係得個「估」字，邊個又會估到香港咁多內憂外患是是非非，都有咁多遊資流入來炒新股？所以，都係嗰句，有智慧不如趁勢。

回看騰訊股價走勢，基本上，去年至今，其股價已一連突破了兩個大型阻力區330至340元及400至420元，去到450元樓上，並未見得有太大的蟹貨阻力。故若然今浪能夠成功破頂，再升一成左右就見500元關，見「大牛價」實不足奇！

事實上，睇番周線圖，今年初其50周線於已重上10周線，另月線圖去年11月底開始10月線已重上20日線，中長期確有醞釀新升浪之勢，有貨不妨安坐順風車，冇貨可等短線回吐在430至440元水平吸納，重要支持在400元關未宜有失。

東網財經專欄作者 帥哥

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