【專家點評】彭偉新：聯邦制藥走勢向好值博

港股經過了過兩周的反彈，恒指已反彈了2,000點，而且走勢上亦已成功升破了今年4月29日高位24,855點的阻力。因此，港股後市的反彈走勢仍然未有改變，尤是恒指成份股續見資金流入，特別是港匯持續強勢，反映投資者仍然看好港股後市，即使恒指在周三(10日)早段時出現高開低走，不過資金流入的情況未有改變下，恒指仍然會繼續逐步上試高位，尤其是恒指已成功收復了20天線或保歷加通道的中軸，指數有望作進一步的反彈。

若果以恒指由今年1月高位29,174點開始回落，並跌至3月低位21,139點當作為今次的回調總跌幅，並按黃金比率的61.8%作為反彈目標，股價有望繼反彈，並以26,100點作為反彈的目標價。

另外，聯邦制藥的股價自2018年5月由高位9.75元回調，並持續跌至年8月低位見3.68元後，已由低位逐步反彈，而RSI亦已於2018年12月見底，並形成了大型的RSI牛背馳，因此股價見底的走勢已早確立。由於股價在周二成功收復了整個自2018年開始形成的下跌浪總跌幅的61.8%，因此，預期股價可以重返整個跌浪的起步位，投資者可以在8元買入，上望9.75元，至於股價一旦跌穿7.45元，則宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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