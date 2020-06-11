【專家點評】彭偉新：聯邦制藥走勢向好值博
2020年06月11日 08:15
東網電視更多新聞短片
港股經過了過兩周的反彈，恒指已反彈了2,000點，而且走勢上亦已成功升破了今年4月29日高位24,855點的阻力。因此，港股後市的反彈走勢仍然未有改變，尤是恒指成份股續見資金流入，特別是港匯持續強勢，反映投資者仍然看好港股後市，即使恒指在周三(10日)早段時出現高開低走，不過資金流入的情況未有改變下，恒指仍然會繼續逐步上試高位，尤其是恒指已成功收復了20天線或保歷加通道的中軸，指數有望作進一步的反彈。
若果以恒指由今年1月高位29,174點開始回落，並跌至3月低位21,139點當作為今次的回調總跌幅，並按黃金比率的61.8%作為反彈目標，股價有望繼反彈，並以26,100點作為反彈的目標價。
近期市場對於醫藥股的興趣雖然較之前新冠肺炎疫症大流行期間稍為遜色，不過，仍然繼續有資金追捧醫藥股，令到部分醫藥股的走勢仍然維持上升。其中，聯邦制藥(03933)因為在5月初時公布旗下用作治療風濕性關節炎的新藥臨床試驗申報已獲國家藥監局受理，相信可以在未來幾年推出市場，而在相關的消息帶動下，股價曾向上試回4月份高位，雖然其後股價再度回落，不過，並未有失守50天線，更一直沿50天線向上運行，更成功突破了4月份7.61元的頂部阻力。
另外，聯邦制藥的股價自2018年5月由高位9.75元回調，並持續跌至年8月低位見3.68元後，已由低位逐步反彈，而RSI亦已於2018年12月見底，並形成了大型的RSI牛背馳，因此股價見底的走勢已早確立。由於股價在周二成功收復了整個自2018年開始形成的下跌浪總跌幅的61.8%，因此，預期股價可以重返整個跌浪的起步位，投資者可以在8元買入，上望9.75元，至於股價一旦跌穿7.45元，則宜先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！