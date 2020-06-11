【專家點評】古勝：中海物業做定兩手準備

港股喺25,000點水平整固，早前炒上的舊經濟股，開始回調，大市基本上由騰訊獨撐，尋日(10日)微跌7點收報25,049點。不過恒指依然延月初至今的升軌向上，後市未可睇得太淡，最起碼唔好咁早開Put。

雖然話港股進入輪動階段，唔同板塊都有炒作機會，但內地物管股就唔好睇得太好，皆因板塊內不斷有企業配股抽水，難免予市場不好印象，加上其升幅頗大，料影響未來升勢，有興趣的缸邊友不如留待調整後再入市。

東網財經專欄作者 古勝

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