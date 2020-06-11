【專家點評】古勝：中海物業做定兩手準備
2020年06月11日 08:30
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港股喺25,000點水平整固，早前炒上的舊經濟股，開始回調，大市基本上由騰訊獨撐，尋日(10日)微跌7點收報25,049點。不過恒指依然延月初至今的升軌向上，後市未可睇得太淡，最起碼唔好咁早開Put。
雖然話港股進入輪動階段，唔同板塊都有炒作機會，但內地物管股就唔好睇得太好，皆因板塊內不斷有企業配股抽水，難免予市場不好印象，加上其升幅頗大，料影響未來升勢，有興趣的缸邊友不如留待調整後再入市。
國資背景的中海物業(02669)，走勢同樣受影響。該股近日股價跌穿2月至今的升軌，同時型態似足頭肩頂，早兩日經已跌穿頸線8元水平，尋日股價重新頂上8.04元收市，短期若再成功考驗7.5元承接，可以小注博反彈；若失守7.5元，則宜待回試7至7.1元再作考慮。
東網財經專欄作者 古勝
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