【專家點評】陳蓓敏：中海油試叩10元關

全球新冠狀病毒確診個案直逼720萬宗，死亡人數逾40萬人。近日，歐、美、日各地新增和死亡人數皆見回落向穩，可惜南半球正踏入秋冬季節，數據難見樂觀。美國憧憬經濟重啟，三大指數皆做好，納指破頂，年內回報逾一成。道指也不示弱，過去5日，累升約2000點。聯儲局將於今晚公布議息結局，市場預期利率不變。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有中石化)

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