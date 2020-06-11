【專家點評】陳蓓敏：中海油試叩10元關
2020年06月11日 09:00
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全球新冠狀病毒確診個案直逼720萬宗，死亡人數逾40萬人。近日，歐、美、日各地新增和死亡人數皆見回落向穩，可惜南半球正踏入秋冬季節，數據難見樂觀。美國憧憬經濟重啟，三大指數皆做好，納指破頂，年內回報逾一成。道指也不示弱，過去5日，累升約2000點。聯儲局將於今晚公布議息結局，市場預期利率不變。
歐洲央行議息，維持利率不變，並宣布加碼6,000億歐元於抗疫購債計劃，總計共投入1.35萬億歐元。歐央行總裁拉加德預計歐元區經濟有望在第三季反彈，第二季料見收縮。歐元區指數偏軟。石油輸出國組織和非油組成員國同意延長減產協議至7月底。現行5月和6月每日減產970萬桶石油。外圍紐約期油在40美元關口徘徊。中海油(00883)除淨後，股價近敲10元關口。港澳之間通關尚欠東風，只是短線而已。
長線大灣區布局下，澳門發展商機優異。豐盛服務(00331)主要於香港、中國內地及澳門從事機電工程服務、建築材料買賣和清潔及洗衣業務。業績優異，去年中期多賺4%至1.44億元。2020年上半年未完成合約按年增長約三成，加上已收購的物管業務毛利率高，公司處於增長階段。疫情令機構及市民更注重衞生。香港疫情過後，利好環境管理服務項目。該股周息率7厘，建議候低吸納，目標3.68元，止蝕3元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有中石化)
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