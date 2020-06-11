港股偏軟　滙豐友邦領跌　港交所逼近300元　

港股低開後受制兩萬五關，恒生指數暫跌過百點，於24,900點水平上落。國企指數跌逾30點，主板成交550億港元。

滙豐控股跌1.7%；友邦保險跌0.7%；合共拖低恒指60點。油價回軟，中國石油跌2.4%，是表現最差藍籌；中國海洋石油跌1.3%。

騰訊升上超過兩年高位，最新報454.4元，升1.8%，抵銷恒指45點跌幅。其他大型科網股都做好，阿里巴巴升1.6%；美團點評升3.2%；小米集團升0.3%。

其他藍籌股方面，兩隻手機設備股跑贏，舜宇光學及瑞聲科技升2.3%及2%。中國生物製藥建議2送1紅股，股價曾飆3.6%，創14.42元新高。香港交易所再挑戰300元大關，暫升1%報299.6元。

【09;20】滙豐拖低大市 騰訊突破450元

美股個別發展，港股開市偏軟。恒生指數跌51點或0.21%，報24,997點；國企指數低開13點或0.14%，報10,129點。

道指歷史性升破萬點收市，科網股有支持。騰訊升1%報450.8港元，創逾兩年高位。阿里巴巴升1.1%；美團點評升0.3%；小米集團升0.1%。

滙豐控股持續回吐，開市報39.1元，跌1.6%，是表現最差藍籌，拖低恒指40點。

多隻「本地薑」都捱沽，港鐵跌1.4%；恒生銀行跌1.2%；新鴻基地產及領展跌1%。

滔搏被大股減持，股價開市跌7.3%報10.7元。

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