港股格局：許繹彬指可留意港交所

恒指周四早段跌穿兩萬五關。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股踏入「六絕月」氣勢一時無兩，似乎未有「絕」之感覺，儘管恒指周三中止七連升，周四早間亦回調逾百點，但宏觀來看，成交金額沒有萎縮，本月日均成交額近千二億元或以上，目前市底相信仍然穩固，走勢料可穩步上揚。

他續指，美股出現兩極化，以傳統股份主導的道指，在二萬四千點起步，在短短數個交易日，一口氣直闖兩萬七水平後，出現「力不從心」的情況，反覆出現整固與調整。另一邊廂，以科技及新經濟為主導的納指則愈戰愈有，更突破一萬大關創出新高。他認為，從兩大指數出現此情況可見，在經濟環境不明朗的情況下，新經濟板塊繼續成為被追捧對象，如蘋果公司、京東分別創下52周新高，完全免疫於經濟不景氣的衝擊。

許表示，新經濟板塊受大力追捧，可能是因為過往半年，全球人類飽受疫情的煎熬，網購、網上交易及一切由互聯網或智能手機衍生的行業，大受一眾安坐家中的市民歡迎，「宅經濟」隨即冒起，如Zoom可用作視像會議或教學，透過手機App可叫外賣或購物等，當所有人習以為常地透過此方法去解決日常需要時，傳統的行業或會變得不合事宜，取以代之便會由新經濟行業作主導。加上新經濟行業相信不論成本或毛利，均會比傳統行業優勝，故新經濟股份受追捧不是無迹可尋。相信此現象不單止會在美國出現，本港上市的新經濟股跑嬴大市的情況，相信仍陸續有來。