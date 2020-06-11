暗藏危機？首5月城投公司私募債發行佔比升至新高

財經傳媒彭博報道，今年以來中國貨幣信用實行「雙寬鬆」，加上基建拉動經濟復甦的預期，使得地方政府融資平台發債活躍，城市建設投資公司(城投公司)私募債發行數量佔比更升至歷史新高，同時愈來愈多弱資質主體湧入這一市場。

報道引述光大證券提供的數據顯示，今年前五個月，城投公司發行的私募債已逾830宗，佔全部私募債數目超過28%，較去年提高約4.5個百分點，並創2011年有數據以來最大比重。

青島農商銀行信用債投資經理陳肅稱，今年私募城投債發行確實比較多，在整體資金寬鬆的情況下，新的發行主體進入到這個市場。廣發證券分析師劉鬱也關注到今年有不少新城投主體首次發債的情況，今年首次發行的87宗城投債以私募債為主，佔63宗。

然而，本身存在監管寬鬆且信息披露不充分的私募債市場，湧入了更多低評級城投主體，或意味着風險亦可能潛藏其中。光大證券提供的數據顯示，今年前五個月發行的「AA」及以下評級的城投私募債逾360宗，同比亦為有數據以來最高。

私募債券基金樂瑞資產信用總監史敏接受彭博採訪時稱，縣級和「AA」評級等弱資質平台，只有在牛市偏後期、利率下到一定程度後，市場接納的信用程度下降。而那些沒有公募債、只有私募債的主體，信息披露可能存在問題，投資者獲取信息的難度較大。

招商證券分析師李豫澤並稱，由於這類債券的期限縮短，滾債壓力大，接下來要關注明年到期可續的問題。如果市場調整持續，或對這類主體產生一定負向反饋，屆時流動性擔憂發酵，可能會影響債務續發。

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