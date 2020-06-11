【大行報告】花旗料內地今年新基建投資達1.1萬億人幣
2020年06月11日 10:39
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外媒報道，花旗發表報告預計，中國今年新基建投資額將有1.1萬億元人民幣，頭部鋰業和電池製造商將受益於新能源車充電樁和5G基站建設的機構性成長，將贛鋒鋰業(01772)H股目標價上調至36港元，將寧德時代(300750.SZ)目標價上調至180元人民幣。
分析師Jack Shang指出，中國電信(00728)和中國移動(00941)等將受益於未來新基建的需求，企業業務需求將增加，並驅動未來數據消費的增長。寶鋼股份是被忽視的新基建的參與者，公司是電網中硅鋼的主要供應商。
另外，報告認為傳統基建仍會在今年經濟中發揮重要作用，預計今年交通基礎設施投資將達到2.5萬億元人民幣，比2019年的計劃高出10%。
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