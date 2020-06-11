【專家樓評】黃詠欣：銀行收緊按揭方法千奇百怪？

市場不斷有消息指銀行收緊按揭，事實上筆者發現近日銀行的取態跟過往幾年有所不同，可謂千變萬化，令人無所適從。

首先對於佣金收入方面，過往銀行一般要求佣金收入人士提交近6個月的入息證明，以計算每月平均入息。不過，最近有銀行再加了一個準則，不但要提交近6個月的入息證明，更要提供最近3個月的入息證明，計算兩者每月平均入息後，取其低者為準，即是如果近3個月佣金收入大跌或者是有放無薪假，按揭審批會受到影響。亦有銀行在臨批出貸款前，要求申請人補交最近一個月入息證明，如有無薪假等影響到入息，銀行會以最近一個月入息作批核準則；更有銀行表示稍後或會將佣金收息打折計算，建議佣金收入人士在佣金未有回落時及早申請按揭，必要時更可能要求提早成交，亦要盡量找多幾間銀行申請按揭。

其次，對於計算年齡方面，雖然現時仍有銀行在計算年齡可以「80減」，但有銀行表示已限於購買屋苑式物業的客戶，如購買單楝式物業就不能以「80減」了；亦有銀行對於年齡超過60歲的客戶，在計算「供款佔入息比率」及「壓力測試」時，由過往在計算後分別不能高於入息的50%及60%，減為計算後分別不能高於入息的40%及50%。另外申請高成數按揭時，按保公司有機會不接受年齡高於60歲的人士作為擔保人。

以上只是部分銀行的做法，每間銀行準則同取態都有差別，建議有需要時可找專業人士查詢，相信可以他們協助客戶順利完成按揭申請流程。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626