港股格局：郭家耀建議長線持有港交所

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局議息後維持利率不變，同時預計未來超過兩年都不會加息，向市場釋出低利率環境仍會持續的信息，對股市有正面幫助。近期港股反覆上升，恒指重上兩萬五水平，由於短期累積升幅較大，料指數將於兩萬五關反覆爭持，上方阻力在25,500點附近，支持位則在24,500點水平。另外，早前見有資金流入傳統類股份炒落後，但近兩日趨勢再現逆轉，龍頭科網股重拾升勢，傳統金融、地產股出現回吐，估計資金換貨的情況暫告一段落，建議優先留意科網股。

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