港股格局：郭家耀建議長線持有港交所
2020年06月11日 10:45
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局議息後維持利率不變，同時預計未來超過兩年都不會加息，向市場釋出低利率環境仍會持續的信息，對股市有正面幫助。近期港股反覆上升，恒指重上兩萬五水平，由於短期累積升幅較大，料指數將於兩萬五關反覆爭持，上方阻力在25,500點附近，支持位則在24,500點水平。另外，早前見有資金流入傳統類股份炒落後，但近兩日趨勢再現逆轉，龍頭科網股重拾升勢，傳統金融、地產股出現回吐，估計資金換貨的情況暫告一段落，建議優先留意科網股。
中概股的回歸，令科網股再受市場關注，騰訊控股(00700)及美團點評(03690)先後破頂，但阿里巴巴(09988)相對落後。郭相信與早前股東減持，以及首季業績受肺炎疫情影響相對較大有關，但料相關情況將逐步過去，加上阿里雲近期亦有大舉投資計劃，未來發展潛力可觀。其股價走勢落後，值博率亦相對較高，現階段可作為「ATM」中的首選。
郭又指，中概股回歸可刺激大市交投，料港交所(00388)可迎接此浪潮，加上未來恒生指數有機會納入更多新經濟股，MSCI期貨合約的推出，均可提升港交所現貨或衍生工具產品的收入。雖然其股價近期保持強勢，並逼近300元水平，對好消息或有一定反映，但後市仍有上升空間。若然大市日均成交可保持千五億甚至二千億以上，港交所有機會上試350港元的新高位置，支持位則在270元，持貨的投資者可耐心等待收成期。
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