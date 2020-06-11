【超前表現】全球股市市值升171萬億　 靜候經濟復甦兌現…

全球股市已經回到去年12月份的水平，那時候全球還沒聽說新冠肺炎。這種反彈幅度較全球決策者向經濟體系注入的貨幣刺激規模還要大，讓人懷疑市場已經提前消化了經濟V形反彈的潛力，但實際的動力如何，大家仍在觀望...

彭博報道，全球股市市值較3月低點增加了約22萬億美元(約171.6萬億港元)。要精確統計央行刺激措施並不容易，但摩根士丹利5月預測，在當前寬鬆周期中，美、歐、日、英四大央行的資產負債表到2021年底將累計擴張13萬億美元。

MSCI全球指數從3月低點累計上漲超過40%，說明背後的因素不僅僅是救市措施的作用，還夾雜市場對實體經濟反彈的預期。瑞銀集團分析師說，人口流動的高頻指標(例如零售商和地鐵客流)支持股市上升。

但是，對於投資者和決策者來說，危險在於經濟復甦的任何複雜性都可能使市場漲勢迅速逆轉，而鑑於已經部署的政策行動，這種情況下已經沒有更多政策支持空間。而且，儘管市場可能看淡可怕的第二季度數據，但對下半年蕭條式經濟數據的容忍度可能很小。

報道引述穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi指，謹慎做法是做好疫情劇本會有更多變天的準備，如果股市再次大幅下跌，將是全球經濟復甦的又一阻力，並給央行和政府帶來更大壓力。

當然，如果全球經濟前景符合樂觀預期，那麼市場上漲就值得慶祝。而且市場本就是定價未來而不是過去，美國信用市場甚至在聯儲局開始購買公司債之前就開始解凍，證明了這一點。華爾街資深人士、曾任經濟學家超過40年並領導Decision Economics, Inc.的Allen Sinai指出，股市在衰退結束之前開始上漲，下一個股票牛市開始。

周一(8日)，美國國家經濟研究局宣布美國經濟10年來首次正式進入衰退。同一天，標普500指數收復今年以來所有失地。截至周三(10日)，標普500指數今年以來僅下跌1.3%。

但在歷史上，上漲總是動搖不定，使復甦之路更加複雜。從2008年11月低點到2009年1月初，標普500指數上漲了24%。但金融危機再掀波瀾，到2009年3月上旬，該指數下跌了28%，加大了實施刺激政策的壓力。聯儲局主席鮑威爾周三強調，央行可能在未來幾年維持寬鬆政策。

●高頻指標助監察經濟復甦進度

由於防疫封鎖和隨後的重新開放前所未有地打破經濟格局，交易員開始參考使用高頻指標，例如蘋果公司(Apple Inc.)等科企發布的智慧手機定位跟蹤數據，以及OpenTable Inc的餐廳預訂數據和TomTom NV的交通流量統計。這些都提供了衡量生活是否恢復正常的標準。

樂觀派指出，美國5月份非農就業人數意外增加250萬，失業率降至13.3%，這是更有力的復甦證據。高盛經濟學家認為，如果全球國內生產總值(GDP)正在上升，那麼這次衰退將是二戰以來幅度最深而持續時間最短的衰退。摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya也持類似觀點，認為經濟數據方面的意外驚喜表明「深度V形復甦」。

股市漲勢已經反映了這一預期。受防疫封鎖措施影響，公司盈利已經大降，標普500指數的市盈率目前為25.6倍，創互聯網泡沫破裂以來的最高水平，並且遠高於2000年開始以來平均不到17倍的水平。

投資級公司債券也回升，孳息率創紀錄低點，受政府債券強勁上漲拖累。雖然美國10年期國債藥息率從3月低點回升，但接受彭博調查的分析師認為，受聯儲會政策以及持續去通膨的影響，美國10年期國債殖利率料在未來幾年保持在2%水平下方。

安聯首席經濟顧問和彭博專欄作家埃利安表示，這種反映歷史性衝擊初露曙光的樂觀看法有很大希望被證明是正確的，但這要求政客們專心致志，摒棄政治兩極化，並且恰當地推進政策措施。

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