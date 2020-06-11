經絡：全球「水浸」資金湧港　拆息回落H按業主有着數

美國聯儲局決議將基準利率維持在0至0.25厘區間不變，預計利率將維持在目前水平至2022年底。當局亦計劃繼續以目前的速度增持美國國債及機構抵押貸款支持證券。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，受新冠肺炎疫情及環球經濟的影響，全球多個央行已實行「零息時代」，美國更多番於市場購入債券，未來美國更有機會繼續擴張資產負債表規模，加上全球推行量化寬鬆政策，在「水浸」的情況下，資金有機會持續流入香港的銀行體系，將有利樓市的發展。

近日港匯強勢，多次觸及7.75強方兌換保證水平。曹表示，香港銀行結餘曾由美國加息前高峰4,263億元下跌至近年低位約540億元，港美息差持續收窄，加上熱錢充斥市場，銀行結餘重返1,500億水平可期。

據香港銀行公會公布的香港銀行同業拆息(HIBOR)，6月10日1個月銀行同業拆息報0.69厘，已持續近1個月低於近期H按計劃的封頂息率水平約2.5厘。曹德明表示，從歷史數據分析，如銀行結餘重返1,500億水平及持續一段時間，預期拆息有機會下試至0.2厘水平，並對已選用H按的客戶帶來慳息效果，將為樓按發展增加正面影響。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626