【專家樓評】李志成：中美角力升溫　樓市根基仍穩

中美角力升溫，香港政經局勢出現暗湧，引起市場擔心可能導致本港資金外流，本地經濟將受打擊。觀乎本港樓市根基仍穩健，預期今年樓價波幅約5%。而長遠經濟走勢，仍要視乎環球局勢動盪對香港的影響。

目前，資金水平仍充裕，未見明顯外流。金管局數據顯示，香港4月份存款近13.9萬億港元，而美國減息半厘，並實行無限QE，吸引資金流入本港賺息差。近月港匯偏強，金管局數度接錢沽港元，令星期二(9日)銀行體系結餘突破千億港元水平。資金流動性增加下，港元拆息持續低企，有助業主控制供樓開支，利好樓市。

日前美國表示將取消香港特殊地位，市場擔心影響聯繫匯率機制失效。香港在1983年開始實行聯繫匯率制度，多年來經歷1997年金融風暴、2008年金融海嘯等事件。聯繫匯率屬於本港貨幣發行局制度，不需要美國批准。日前金管局已經在網頁撰文，釋除市場憂慮，而事實上，金管局坐擁超過4,400億美元外匯儲備，相信有能力支持聯繫匯率正常運作。

除了資金水平外，影響樓市走勢的因素離不開供求關係。本港置業剛性需求強勁，房屋供不應求格局未變。即使面對多變的政經局勢，購買力依然旺盛，相信6月一手銷售亦將理想。回顧疫情下，樓市抗跌力仍較強，長遠樓價大跌機會不大。

香港置業行政總裁 李志成

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