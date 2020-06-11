【瑞通推介】港股又失兩萬五　美團逆市發力

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，並預料於2022年底前不會加息，同時預計今年美國經濟將萎縮6.5%。道指隔晚收報26,989點，跌282點或1%，但大型科技股向好，帶動納指升穿一萬點創收市新高。

恒指昨曾高見25,303點的3個月高位，收報25,049點，跌7點，7日升勢告終；今早曾再跌近200點，曾回落至24,900點之下，其後跌幅稍為收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出755萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入84萬元，反映資金略為看淡後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

工信部近日對美團點評進行調研，指美團助力小微企業復工復產取得積極成效。另北水昨反手吸納美團，錄淨流入1.54億元，這是北水連續10個交易日沽售美團後首次轉勢淨流入。美團昨急漲5.3%，收報159.6元，為全日最高位，結束三日跌勢。在整固期間，美團守穩上移中的10天線，技術走勢仍佳；今早升逾3%，曾重返165元之上，逐步逼近上市高位165.9元。輪證資金流方面，昨分別有超過1200萬元和近330萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴昨一度升至216.8元的逾3個月高位，收升1.5%於215.6元。阿里巴巴「天貓618」促銷活動自6月1日開始以來反應熱烈，另有券商預期快速消費品將成內地電商新核心。阿里股價月內累漲近11%，略為跑贏大市同期的9%升幅。阿里今早曾升逾2%至220.6元，創近5個月高位。昨分別有逾1,400萬元和10萬元淨流出其好倉和淡倉。

投資者續炒作中概股回流本港上市，加上獲券商唱好，港交所回調兩日後，昨回升1.9%收市，報296.4元；今早繼續向好，升抵298元，即市高位非常接近52周高位298.8元。昨有810萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有127萬元淨流入。

軟件股昨日相對網絡遊戲及手遊股落後，金山軟件昨收升1.3%，剛好企於26元，但暫未能收復50天線；今早再升近3%，向上挑戰27元。昨有40萬元淨流入其好倉，尤其午後見資金買入其價外認購。

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