港元拆息︰1個月續跌至0.56厘　重返2017年10月水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.09厘；1星期報0.28厘；與樓按相關的1個月再跌至0.56厘，連跌10日，且為2017年10月水平；3個月為0.9厘。

11/6/2020

隔夜 0.09464厘

1星期 0.28702厘

2星期 0.39839厘

1個月 0.56071厘

2個月 0.82036厘

3個月 0.90339厘

6個月 1.15893厘

12個月 1.42591厘

10/6/2020

隔夜 0.13583厘

1星期 0.33536厘

2星期 0.42030厘

1個月 0.69054厘

2個月 0.87738厘

3個月 0.95720厘

6個月 1.21857厘

12個月 1.46541厘

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