港元拆息︰1個月續跌至0.56厘 重返2017年10月水平
2020年06月11日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.09厘；1星期報0.28厘；與樓按相關的1個月再跌至0.56厘，連跌10日，且為2017年10月水平；3個月為0.9厘。
11/6/2020
隔夜 0.09464厘
1星期 0.28702厘
2星期 0.39839厘
1個月 0.56071厘
2個月 0.82036厘
3個月 0.90339厘
6個月 1.15893厘
12個月 1.42591厘
10/6/2020
隔夜 0.13583厘
1星期 0.33536厘
2星期 0.42030厘
1個月 0.69054厘
2個月 0.87738厘
3個月 0.95720厘
6個月 1.21857厘
12個月 1.46541厘
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