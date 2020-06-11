【深度解構】何解經濟差但股市升？炒股利潤應買黃金保值？

全球經濟仍未走出新冠肺炎疫情，次季的經濟數據幾可肯定是差強人意，即使中國疫情最先受控，但在外部需求疲弱之下，復甦的進度顯然也與市場原先預期的有所距離。

之不過，全球股市市值卻已由三月份的低位反彈逾兩成，MSCI全球指數更已從3月低點累升逾40%。何解經濟數據差勁，但股市可以勁升？

除了炒作救市措施令經濟見底及緊接下來的復甦浪潮，另一個重要原因，乃全球央行不斷量寬放水，加上負利率趨勢，在投資者眼中，銀紙愈來愈不值錢，與其持有銀紙坐看貶值，通脹一旦回歸更會蠶食購買力，倒不如投入資本市場等風險資產以尋找機遇。那今轉在股市搵到食，是否應該投放在一個更保值的出路，就是買「黃金」！

● 供應短缺 美聯儲不能「印金」

現時全球金礦產量正在下降，故市場看好未來3至5年金價表現。美國銀行早前將黃金18個月的目標價大幅上調至每安士3,000美元，原因正是美國聯儲局可以狂印銀紙，但不能無限量「印黃金」。該行指出，全球各央行為刺激經濟增長與通脹，預期利率將長期維持低位，同時擴大資產負債表，政府的預算赤字勢激增，美元將會受壓。因此投資者會瞄準黃金，價格將向上推升。

● 全球寬鬆增通脹風險

各主要經濟體在積極推行寬鬆貨幣政策，增加通脹風險。要控制通脹，各央行得確保任何注入實體經濟的資金，須流入目標企業而非投機領域，以提供各種信貸便利輔以嚴格的審計和篩選程序，目的在於協助目標企業解決流動性困難，讓這些企業活下來，這亦是之後經濟復甦的基礎。另一方面，到底通脹是否重臨，還須是視未來數年經濟復甦的力度，若疫後經濟復甦緩慢，全球通脹風險將會大增。

投資銀行高盛最新預計，未來12個月黃金價格將達到每安士1,800美元，通脹高於目標水平的風險將成為推動金價突破每安士2,000美元的潛在因素。

● 傳統智慧：亂世買黃金更保值

過去多年全球化及貿易擴張，但近幾年發展開始逆轉。眼看疫後中美關係更差，未來G7會議是否真的會針對中港問題發聲明，成為焦點。反正中美之爭，不會在短期內解決迹象；而今年11月前，矛盾更可能會不斷升級。所謂「亂世買黃金」，投資黃金除了迎接世界變局，也可在未來一、兩年的經濟衰退期中，黃金能起保值的作用。

● 投資黃金途徑多

投資黃金的途徑甚多，包括投資實金、紙黃金、黃金ETF、金礦股及黃金期貨等，基本上各有特色。實金要考慮儲存的問題、紙黃金就要考慮交易交收風險、黃金ETF要考慮管理費和金庫準確度風險、金礦股存企業管治風險、黃金期貨投機味道較龍，非一般散戶熟悉操作。故投資者宜因應本身的條件，審慎選擇。

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