【高盛推介】騰訊曾創逾兩年高位 牛購證可吼？
2020年06月11日 12:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(10日)逆市升約2.9%；今(11日)繼續上升，高開約1%後升幅擴大，最高見455.4港元，創逾兩年新高。有報道引述消息指，騰訊持股17.8%、計劃於下周四上市的京東，於香港二次上市發行價定為每股約226元。另有調查機構指，上月騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》及《王者榮耀》，收入分別達2.26億及2.05億美元，按年升53%及42%，包辦全球手遊營收榜首兩位。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日淡倉錄得超過3,500萬元資金流入，屬昨日最多資金流入的個股相關資產。而以過去5個交易日計，認沽證共錄得約3,470萬元資金流入。另一方面，牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中昨日有約1,950萬元。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月，屬行使價400元以上產品中，槓桿最突出的騰訊沽(11696)。高槓桿的選擇則可留意年期約3個月的騰訊沽(13343)。投資者如計劃部署熊證，現階段可留意騰訊熊(57643)，收回價與現價有約13元差距。
騰訊沽(11696)，行使價410.91元，2020年11月10日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、行使價400元以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽(13343)，行使價395.68元，2020年09月18日到期，實際槓桿10.0倍，行使價390至450元間產品中，中年期兼高槓桿。
騰訊熊(57643)，收回價465元，行使價467.5元，換股比率100，槓桿比率26.6倍，相近收回價熊證中槓桿較高。
騰訊購(11053)，行使價481.08元，2020年08月24日到期，實際槓桿11.9倍，高槓桿。
騰訊牛(63981)，收回價433.18元，行使價430.68元，換股比率100，槓桿比率18.2倍，市場上最貼價之一、首三高槓桿牛證。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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