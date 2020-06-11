【高盛推介】騰訊曾創逾兩年高位　牛購證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(10日)逆市升約2.9%；今(11日)繼續上升，高開約1%後升幅擴大，最高見455.4港元，創逾兩年新高。有報道引述消息指，騰訊持股17.8%、計劃於下周四上市的京東，於香港二次上市發行價定為每股約226元。另有調查機構指，上月騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》及《王者榮耀》，收入分別達2.26億及2.05億美元，按年升53%及42%，包辦全球手遊營收榜首兩位。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日淡倉錄得超過3,500萬元資金流入，屬昨日最多資金流入的個股相關資產。而以過去5個交易日計，認沽證共錄得約3,470萬元資金流入。另一方面，牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中昨日有約1,950萬元。

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