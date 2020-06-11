領展與華僑銀行簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款
2020年06月11日 12:50
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領展(00823)與華僑銀行宣布，The Link Finance Limited(領展房託全資擁有的特別目的投資工具)與華僑銀行簽訂為期5年的10億港元可持續發展表現掛鈎貸款。這是領展房託首項以港元為貨幣單位的可持續發展表現掛鈎貸款，所得款項將會用作一般營運資金及企業用途。
華僑銀行為貸款制訂分級節省利率制度，基於領展在環境、社會及管治方面的表現提供利率折扣。領展房託如維持領先全球可持續發展指數的排名，並在「全球房地產可持續標準」(GRESB)的年度獨立評估中，於可持續發展表現範疇中取得進步，即可獲得貸款利率下調。GRESB獲公認為環球房地產及基建投資可持續性發展的領先基準。
領展房託首項可持續發展表現掛鈎貸款於今年3月簽訂，以澳元為貨幣單位。款項用作一般企業用途，包括實踐可持續發展的倡議。
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