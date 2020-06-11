領展與華僑銀行簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款

華僑銀行為貸款制訂分級節省利率制度，基於領展在環境、社會及管治方面的表現提供利率折扣。領展房託如維持領先全球可持續發展指數的排名，並在「全球房地產可持續標準」(GRESB)的年度獨立評估中，於可持續發展表現範疇中取得進步，即可獲得貸款利率下調。GRESB獲公認為環球房地產及基建投資可持續性發展的領先基準。

領展房託首項可持續發展表現掛鈎貸款於今年3月簽訂，以澳元為貨幣單位。款項用作一般企業用途，包括實踐可持續發展的倡議。

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