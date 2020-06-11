【高盛推介】恒指午後挫逾300點 貼價牛證照應市
2020年06月11日 13:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚繼續個別發展，當中納指再創收市新高。有報道指美國財長姆紐欽稱，美國經濟已經由新冠肺炎疲情中反彈，並將在下年顯著改善。
恒指昨日終結七連升，收市跌7點；今(11日)續跌，中午收報24,791點，跌258點或1.03%；午後跌幅擴大至逾300點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金轉向部署牛證，錄得約260萬元資金流入。
今日再有新一批最貼價的牛證上市，收回價為24,366點，與現價有約550點差距。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的恒指牛(63878)。並可留意收回價稍遠一點的恒指牛(62462)，遠牛選擇則可留意與現價有約900點差距的恒指牛(60105)。
恒指牛(63878)，收回價24,366點，行使價24,266點，換股比率10,000，槓桿比率51.8倍，新上市、市場上最貼價牛證。
恒指牛(62462)，收回價24,325點，行使價24,225點，換股比率10,000，槓桿比率50.8倍，高槓桿貼牛。
恒指牛(60105)，收回價23,995點，行使價23,695點，換股比率12,000，槓桿比率28.0倍，近900點距離遠牛。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(54872)，收回價與現價有約450點差距，並可留意收回價稍遠，在25,450至25,600點間的恒指熊(54524)及恒指熊(55068)。遠熊選擇可留意恒指熊(54530)，收回價與現價有約900點差距。
恒指熊(54872)，收回價25,388點，行使價25,488點，換股比率10,000，槓桿比率35.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高之一。
恒指熊(54524)，收回價25,488點，行使價25,588點，換股比率10,000，槓桿比率30.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高之一。
恒指熊(55068)，收回價25,588點，行使價25,688點，換股比率10,000，槓桿比率25.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(54530)，收回價25,788點，行使價25,888點，換股比率10,000，槓桿比率20.9倍，近900點距離遠熊。
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