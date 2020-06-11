中國經濟：穆迪指中國地方政府財務壓力增加

國際評級公司穆迪發表的最新報告指出，新冠肺炎疫情相關影響，對2020年第一季中國和地方政府(RLG)的財務造成了進一步的壓力，其稅務收入、土地銷售和國有企業利潤、財政收入全線下降。在31個省中，有21個省的收入下降了10%以上，而6個省的跌幅更大於20%。

儘管經濟增長急劇下降打擊了所有省份的收入，但財政表現的差異變得更加明顯，信貸指標較弱且彈性較低的稅基落後省份明顯墮後。鑑於增長前景不佳以及企業進一步減稅和減費產生的稅收壓力，穆迪預計今年地方政府的財政收入將徹底下降。

在境內債券市場，由於為基礎設施項目提供資金並刺激經濟活動的特殊目債券配額增加，地方政府的債券發行總額在2020年第一季度達到1.6萬億元人民幣，較上年同期增長14%。

在房地產市場，建築指標總體上為負或好壞參半，與此同時，一線、二線和低線城市的房地產價格增長繼續減速，與2020年第一季度相比分別放緩至3.4%、5.7%和5.4%。

穆迪預計，根據5月份發布的中國最新《政府工作報告》，中央政府將為地方政府提供更多的財政支持，但這些措施可能不足以彌補收入不足。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626