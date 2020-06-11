移民賣樓個案頻現！MIDTOWN放盤一周減32.5萬即沽

各區二手業主爆發移民潮，市場連錄趕賣樓個案。中原潘鈺恒表示，元朗YOHO MIDTOWN第5座低層E室，實用面積507方呎，兩房間隔，原先叫價850萬元，放盤1星期，業主因為移民，才願意降價，最終減價32.5萬元，至817.5萬元成交，呎價16,124元。

他又指出，新買家為同區上車客，覓盤已一段時間，遇到上址新放盤，即睇即還價，見原業主爽快答應減價，立即承接。原業主則於2010年8月以355萬元買入單位。

上水二手樓亦錄同類沽貨個案。利嘉閣黃靜顏透露，單位為蔚翠花園2座高層G室，實用面積約716方呎，套三房間隔，終以701.8萬元沽出，呎價約9,802元。原業主亦打算移民，所以決定出售上述單位。

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