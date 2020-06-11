全球冧市！埃利安：聯儲局潑熄了經濟V形反彈預期

綜合外國媒體報道，美國聯儲局公布議息結果後，市場人士認為反映當局不認為經濟會「V形」復甦，拖累環球市大跌！

著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)指出，聯儲局周三(10日)透過公布經濟增長及失業率的評估，對市場認為經濟將迅速復甦的預期潑了冷水。

他表示，聯儲局料今年經濟萎縮6.5%，明顯與美國白宮近期對經濟的看法形成鮮明對比。

此外，埃利安指出，當局暗示延長鴿派貨幣政策，強化市場根深柢固的想法，也就是認為只要投資者在聯儲局政策保護傘之下，就會受到良好保護。不過，他稱，美國與全球經濟仍有兩大重要問題，即聯儲局保護傘周邊的資產如何受到保護，以及釐清資產價格與現實經濟明顯脫節，對於長遠的未來代表甚麼意義？

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