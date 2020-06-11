瑞銀：中資企業來港第二上市助分散風險

中概股近期紛紛回流香港上市。瑞銀投資研究部中國互聯網主管劉源在電話會議上表示，在中美摩擦升溫的背景下，中概股來港第二上市有助分散單一市場風險，但認為企業在美國退市，再在香港第一上市，涉及稅務、公司架構等繁複程序。

劉認為，中概股很大機會獲納入互聯互通，目前與內地投資者的交流，他們認為有助公司提升估值。不過，他亦透露，不少未上市的中資企業首選上市地點依然是美國，因為當地投資者了解互聯網企業的營運模式，較願意投資未有盈利的科技企業，股價升幅更顯著。另外，這些企業認為中美關係時高時低，他們傾向持長線看法，目前仍處在觀察、判斷最佳的上市地點。

至於新冠肺炎疫情對內地互聯網行業的影響，劉認為疫情令內地網上滲透率加快，促使雲端服務、電商及遊戲業務均以高速增長。他估計，疫情後企業將加快數據化和加大資訊科技(IT)投資。過往內地IT投資佔企業收入及整體國內生產總值(GDP)比例均低於發達國家，認為疫情後將有更多企業重視IT發展，為行業帶來新機遇。

遊戲板塊方面，劉指出，雖然隨着內地復工復市令下半年的互聯網流量和活躍用戶增速較上半年慢，但整體而言仍然偏強。而近年遊戲龍頭企業加快拓展海外市場，如南韓、美國及歐洲等地。它們都獲得國際遊戲版權，使海外市場市佔率穩定上升，帶動收入增長。

廣告及內容業務方面，劉則看淡相關業務前景，主要由於疫情打擊企業和消費信心，行業復甦較慢。電商方面，他認為，每年內地均舉行「618」及「雙11」等電商促銷活動，他認為現時電商交易額已回復至去年水平，加上過往以出口為主的商家均轉戰國內市場，故電商會積極推廣，預計短期內成交總額(GMV)增速理想。而消費者在疫情過後養成網上消費習慣，而且各電商平台之間的競爭趨向理性，令行業收入和盈利均保持高速增長。

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