新冠肺炎：ZARA母企擬關閉1200家門市　轉攻網上銷售

受到新冠肺炎疫情影響，ZARA母公司、時裝集團Inditex銷售遭重擊，第1季虧損達4.09億歐元(約36億港元)。因疫情帶來衝擊，集團計劃關閉旗下約1,200家門市，約佔全球門市的16%。

報道指，Inditex宣布計劃今、明兩年削減其在全球約1,200家門市中，將涉及Zara、Massimo Dutti、Pull & Bear等品牌。集團又表示，將會更積極轉向線上銷售，估計將令該集團每年實現4至6%的長期銷售增長。

Inditex周三(10日)公布業績顯示，截至4月底止季度虧損4.09億歐元(約36億港元)，為上市以來首錄季度虧損，反映大部分主要市場實行封鎖防疫所帶來的影響。由於許多國家於3月份開始實行封鎖，Inditex於4月份需暫時關閉約6,000家零售店，封鎖和隔離措施到今季逐步放寬。不過，解封後銷售表現仍疲弱，5月份銷售跌51%，6月份初期銷售亦跌34%。

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