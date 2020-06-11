倘美企撤港會去哪裏？外媒分析只有一處地方...

外國傳媒報道，香港美國商會在6月3日發表了完整調查報告顯示，雖然受訪成員只有180家美國企業(約佔該組織15%)，但其中三成受訪成員考慮將業務轉移至其他地點，包括新加坡、悉尼、東京、曼谷及台北等。

不過，對於許多正擬定緊急計劃的美企來說，實際上選項不多，當中或僅新加坡能脫穎而出。

報道指出，新加坡一直是東南亞地區最大金融中心之一，雖然香港具有更龐大的股票市場，但新加坡近年仍致力提高其商業中心地位，且分析師經常將新加坡的自由兌換貨幣及適當監管環境視為對外企的利好。

投資諮詢機構Aletheia Capital中國策略師陳昌華指出，新加坡是許多金融服務企業的唯一選項。據悉，Aletheia Capital總部位於香港，陳昌華曾擔任亞太區市場研究部董事總經理兼中國股票策略研究主管。

陳昌華指出，語言也是外企選擇的關鍵，新加坡官方語言為英語，更能吸引外企設立總部，相比之下，東京、曼谷等地英語沒有這麼普及。此外，新加坡的地理位置鄰近其他主要商業中心，對管理亞太地區不同市場的企業來說也是優勢。

香港美國商會前主席、香港搬遷服務公司Asian Tigers Group行政總裁Rob Chipman表示，新加坡現時也成為生物科技公司的樞紐中心，葛蘭素史克(GSK)、默克(Merck)等藥廠都有在新加坡設立地區總部。

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