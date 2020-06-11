勢成首家外資！傳新創建旗下進軍內地不良資產市場

財經媒體彭博報道，中國海南在自由貿易港方面新近收獲「政策禮包」之際，在金融開放領域也有望實現突破。

消息人士透露，海南新創建資產管理股份有限公司已註冊成立，並向銀保監會提交牌照申請，有望近期獲批。其中一位消息人士稱，一旦獲批，海南新創建資產有望成為首家外資控股的地方資產管理公司(AMC)，目前尚不清楚是否會有其他股東入股。

公開信息顯示，海南省目前已有一家持牌地方AMC——海南聯合資產管理有限公司。海南新創建資產若能在近期拿下海南省第二家地方AMC牌照，將有望實現境外資金控股的中國金融資產管理業務牌照零的突破。

彭博表示，新創建不予置評。中國銀保監會未能立即予以置評。

專注於中國特殊機會投資的東方瓏心投資管理有限公司董事總經理王海榮表示，現在很多金融機構在海南有不少不良房地產項目，包括酒店，通過參與收購不良資產，最終參與到海南房地產業務中，結合新世界在酒店業的經驗，在當前海南自貿港的概念下，是個不錯的路徑，有合理性。

本月早些時候，中國國務院印發了海南自由貿易港建設總體方案，當中提到要培育、提升海南金融機構服務對外開放能力，支持金融業對外開放政策在海南自由貿易港率先實施。

中國四大國有AMC之一的東方資產管理公司上個月發布報告顯示，更高比例的業內人士認為2020年中國商業銀行不良貸款率公開數據或低於實際情況。

這份《中國金融不良資產市場調查報告2020》顯示，接近83%的受訪人士認為，當前商業銀行不良貸款率的公開數據與實際情況相比低估。這個比例高於上一年度報告中的68.8%。

今年第一季底，商業銀行不良貸款餘額已升至2.61萬億元人民幣，此外介於正常貸款和不良貸款之間的關注類貸款餘額升至4.1萬億元人民幣，均創歷史新高。

市場機構普遍預期，疫情衝擊將使這規模大幅攀升，商業銀行為維持資產負債表健康和信貸成長，不管通過自身核銷還是對外轉讓，處置壓力將十分沉重。中國央行副行長潘功勝日前公開表示，要做好準備，為防止今年、明年甚至後年信貸資產質量下降。

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