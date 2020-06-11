全球科技戰：晶片架構供應商ARM與中國合資企業衝突升級

科技戰又有新進展！外國傳媒報道，著名晶片設計公司ARM的中國合資公司駁斥了ARM對其行政總裁的指控，並稱該中國公司並未召開符合程序的董事會會議，從而加劇了與軟銀集團旗下ARM的衝突。

安謀科技(中國)有限公司(即ARM中國或安謀中國)周四(11日)的聲明，使得周三(10日)開始的這場針鋒相對的糾紛變得更撲朔迷離。ARM周三表示，安謀中國的董事會投票決定免去行政總裁(CEO)吳雄昂的職位，並任命Ken Phua和唐效麒擔任臨時聯席CEO。安謀中國由ARM與包括中國主權財富基金在內的數家投資者合資持有。

不過，安謀中國表示，該公司未發生人事變動，董事長兼CEO吳雄昂繼續領導公司。ARM隨後反擊，稱由於調查發現了未曾披露的利益衝突和違反員工守則的行為，吳雄昂已被解職。

安謀中國周四的聲明表示，ARM的媒體聲明稿對吳雄昂的指控完全莫須有；並且給這番爭執增添新的情節，稱前僱員唐效麒因嚴重違規行為，已經於2020年5月26日被安謀中國解職，他不再代表安謀中國履行任何職能。

ARM公司媒體聲明稿「對吳雄昂先生及安謀中國的聲譽造成了極大的負面影響」，安謀中國張貼在微信帳號上的聲明說。安謀中國「已委托律師採取法律措施追究相關人員的法律責任」。

ARM發言人Phil Hughes周四表示，這家英國公司堅持此前關於此事的聲明。沒有立即聯繫到唐效麒就此事發表評論。自周三以來，記者多次給吳雄昂發送電子郵件和留言，他都沒有回應。

Hughes通過電子郵件發送聲明表示，「安謀中國進行了調查，沒有發現證據支持吳雄昂對唐效麒的指控。安謀中國董事會因此給唐效麒復職。」

【敏感時刻】

由於所有權結構複雜，針對安謀中國業務的控制非常複雜。軟銀在2016年收購了ARM，最初賦予它對這家中國子公司的完全控制權；但軟銀在2018年出讓了多數股權，現在通過ARM擁有安謀中國的49%股權。購買51%股權的財團包括中投公司、絲路基金，以及新加坡淡馬錫控股。

這場爭端正好發生在一個敏感時刻，即在中美兩國圍繞技術領導力衝突升級之際，西方公司都設法自保。如果衝突遲遲不決，也可能影響到ARM，該公司的半導體設計用於全球大多數的移動設備之中。再者，這家英國公司的全球營收很大一部分來源於華為等中國企業，也要依靠安謀中國在這個全球最大的智慧手機市場上開展業務。

ARM通常行事低調，通過蘋果公司、三星電子等消費品牌公司授權使用其設計和獲得版權收入。然而，圍繞吳雄昂的爭執把這家公司推到了聚光燈下，網上也出現眾多關於接受過美式教育的吳雄昂如何仍是法定代表人的文章。去年，當地媒體多次提到吳雄昂承諾與華為合作，彼時正值華盛頓首次禁止向這家中國技術領軍企業出售美國軟件。

軟銀在2016年以320億美元收購了ARM，為其最大筆交易之一。ARM向製造自己半導體的公司授權晶片基本技術，並銷售處理器設計。世界上大多數智能手機都依賴ARM的技術，並且該公司正試圖擴張到服務器和個人電腦領域。

目前還不清楚這場公開爭端如何影響ARM與全球第二大經濟體中國的關係。安謀中國目前在深圳、北京和上海設有辦事處，是英國ARM與全球最大智能手機市場中諸如華為等客戶之間的中介。

由於其在半導體架構領域的核心地位，ARM不可避免地被捲入美國對華為的打壓行動。美國將華為貼上國家安全威脅的標籤，並阻止它獲得關鍵的晶片技術，而全球許多晶片廠商總部在美國，ARM在美國也有大量業務；華為一直否認美國的指控。

這家英國公司先前曾表示，將遵守所謂美國實體冥誕設置的限制性規定。該公司繼續向華為海思提供技術，但不清楚今後是否還能授權這家中國公司使用其設計。

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