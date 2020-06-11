【市後重點睇】道期跌近600點　布油挫4%

美匯指數重上96關；離岸人民幣(CNH)報7.0705；港匯企7.7506；美元兌日圓處107；歐元1.1370窄幅上落；英鎊報1.2687。金價1,740美元關受阻。布油挫4%見38美元，紐油跌3.64%報40.2美元。道指期貨跌589點。歐股早段偏軟，英、德、法股俱跌逾2%。

●市後關注點

-20:30 美國5月生產物價指數(PPI)、美國上周首次申領失業救濟人數

●亞洲股市：日股下瀉652點，澳股挫3%。

●【全球經貿戰】美國愈施壓，資金加速流往中港市場。

●【全球救市】南韓將維持寬鬆幣策，料經濟增長放緩。

●【大行報告】花旗料內地今年新基建投資達1.1萬億人幣。

●領展與華僑銀行簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款。

●滙豐銀行維持最優惠利率於5厘不變。

●經絡：全球「水浸」資金湧港，拆息回落H按業主有着數。

●金管局：美經濟復甦前利率料仍低企，強調聯匯有效運作。

●新股專輯：傳京東IPO指導價定在每股226元。

●暗藏危機？首5月城投公司私募債發行佔比升至新高。

●新冠肺炎：韓國6月上旬出口升20%，燃全球復甦希望。

●虛銀天星銀行正式開業，首2萬元活期存款利率3.6厘。

●瑞銀：中資企業來港第二上市助分散風險。

●李小加：冀吸引四大類投資來港，續發揮橋樑角色。

●ZARA母企擬全球關閉1,200家門市，轉攻網上銷售。

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