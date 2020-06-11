全球冧市！美國正爆發第二波疫情　歐美股市重挫

外國媒體報道，美國部分地區的新冠肺炎確診數字有回升迹象。繼亞洲股市後，美國及歐洲股市顯著受壓，其中英股跌2.39%；德股跌2.42%；法股跌2.65%。

另外，道指期貨目前報26,414點，跌547點或2.03%。美股金融股市前大幅下挫，花旗跌4.7%，美國銀行跌4.3%，富國銀行跌4.7%，摩根大通跌3.6%，巴克萊跌3.7%，高盛跌3.4%。

報道指出，美國德州周三(10日)公布了2,504例新增病例，是此次疫情以來單日最高紀錄。在經濟重新開放一個月後，佛羅里達州本周報告新增8,553例確診病例，為疫情開始以來最高周新增數據。

住院人數方面，德州周二(9日)住院人數躍升6.3%，至2,056人，為自疫情爆發以來的最高水平，並且是連續第三天增加。加州的人數為自5月13日以來最高，並且在過去10天中有9天上升。

約翰霍普金斯大學健康安全中心的資深學者Eric Toner說：「美國部分地區正掀起一股新的疫情浪潮。它很小，到目前為止還很遙遠，但是它來了。」

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