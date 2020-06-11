周大福去年度少賺36%　今年4至5月港澳同店銷售瀉八成

另外，2020年4月1日至5月31日主要經營數據顯示，集團零售值按年下跌22.66%，其中中國內地、港澳及其他市場分別跌3.2%及71.2%。同店銷售方面，中國內地跌15.4%，香港及澳門跌80.2%。

展望未來，集團指將繼續落實以客為本的策略，以達成的四大長遠目標：1)擴大市場滲透率以保持市場領導地位；2)建立全方位的珠寶生態圈；3)成為一間具備創新能力及精通科技的珠寶公司；4)透過數碼轉型提升營運效率，從而改善業務模式的靈活性和組織架構。因此，集團不但要善用科技、賦能授權予員工，還要透過精簡流程、自動化和數據分析，提升供應鏈能力，這樣才能應對市場環境的轉變和加強競爭優勢，達致長遠的可持續增長。

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