證監會譴責新華聯資本主席傅軍違反《收購守則》

新華聯集團於2018年8月1日，以要約人提出一項無條件強制性現金全面要約，以每股0.6217元的要約價，收購新華聯資本的股份。該項要約於2018年8月22日完結後，要約人及與其一致行動的人持有67.85%新華聯資本股份。

傅軍在該項要約完結後的6個月內，先後於2018年11月8日及9日進行了一連串場內收購，按每股介乎0.63至0.72元不等，且高於要約價的價格，收購399萬股新華聯資本股份。傅軍是要約人的董事，故此是與要約人一致行動的人。

傅軍指並非蓄意違規，但承認違反了《收購守則》，並同意接受現時對他採取的紀律行動。證監會希望藉此機會提醒有意利用香港證券市場的從業員及人士應按照《收購守則》行事。

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