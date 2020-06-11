保誠下周五推遙距投保 身處香港可與理財顧問對話

保誠保險宣布，將於下周五(6月19日)推出遙距投保服務，客戶只需身處香港，保誠理財顧問便可電腦或流動裝置進行視像會議，協助客戶投保多款人壽保障及儲蓄保險計劃，包括人壽、退休保險、危疾、醫療及意外保障。

保誠理財顧問可與客戶一起填妥申請表格，只需實時電子簽署及即時遞交身份證明文件，便可完成保險申請。保誠行政總裁容佳明表示，疫情蔓延令港人更加意識到健康和保障的重要性，電子遙距投保有助客戶隨時隨地投保。

相關服務屬保險業監管局(保監局)「保險科技沙盒」的其中一個試行項目。保誠獲授權以先導形式試行應用創新保險科技，是香港首批推出相關服務的保險公司之一。

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