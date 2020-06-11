m18講場：網絡營銷錦囊！靚女醜男推銷一樣掂　大忌係…

外貌影響網上銷售表現？有本地大學進行網上營銷研究，發現貌美和貌醜都能取得較佳的營銷表現，反而「長相平庸」先至係營銷大忌！

負責是次研究的嶺大市場及國際企業學系副教授彭玲指出，排除其他因素之後，營銷者的長相是否吸引被認為是社交平台營銷產品的成功關鍵因素。從消費者對消費者(C2C)的電子商貿平台中，賣方個人頭像是讓陌生人在網上交易中建立信任的第一個印象，所以一個頭像是否吸引舉足輕重。

●頭像吸引度舉足輕重

研究發現，除了外表漂亮的賣家容易獲得更佳的銷售成果外，他們更具社交能力和個人才能，而外表醜陋的賣家亦較長相平庸者有更好的銷售表現，因為他們被認為更具備個人才能。

研究團隊選取了人臉圖像的幾何特徵，並採用人工智能技術，分析和評比大量網上賣家的個人頭像樣本，接着為網上住宿平台Airbnb的17,000個使用個人頭像名單中約10,000多名進行評分，並比較相關單位的年均出租率。結果發現，貌美的房東，其房間年均出租率比長相一般的房東高出6個百分點(62%比56%)，而擁有完美面孔的房東，其房間出租率更較長相一般的房東高出22個百分點(78%比56%)，證實了「美貌紅利」現象的存在。

研究團隊其後針對另一電子商貿網站「5miles」進行研究，證實了貌美和貌醜的賣家都比長相一般的賣家更有可能成功交易，當中貌美賣家成功率為44%，貌醜賣家為41%，而長相平庸的賣家為38%。

●貌美貌醜皆有紅利

同時，這次研究亦分析了貌醜賣家的銷售表現，發現了「貌醜紅利」。研究結果顯示，與長相一般的Airbnb房東相比，貌醜房東的年均房間出租率亦高出4個百分點(60%比56%)，而最貌醜的房東，其房間出租率更高出16個百分點(72%比56%)。

今次研究更指出，貌美的賣家比長相一般的賣家更具社交能力和個人才能，尤其在鎖售與外表有關的商品時，例如化妝品和護膚品；而貌醜的賣家則被認為更具備個人才能，尤其在推銷技術產品時需要的專業知識，例如電子產品。

另外，另一位進行此研究的嶺大市場及國際企業學系教授崔耕表示，研究團隊分析兩個網站內成千上萬張賣家的個人頭像，愈來愈多證據表明，面孔吸引力和銷售效果之間呈U形關係，長相一般的面孔處於夾縫之中，並沒有任何實質優勢，因為他們的社交能力被認為遜於貌美的人，而其個人才能又不及貌醜的人。

他又指，結果對於想透過個人頭像提高銷售效果的網上賣方和平台營運商，提供了實質的啟示。在電子商貿平台上，外觀具吸引力和沒吸引力的賣家，都可以通過增強其認定的社交能力或個人才能優勢提升銷售表現，尤其是產品特性與他們的獨特外觀互相匹配時，嘗試從獨特的角度拍攝人像照或能增強賣家的個人魅力，從而避免處於相貌平庸的劣勢；至於沒有完美對稱面孔和比例的賣家，亦毋須逃避展示自己的真實外表，應強調對技術產品的專業知識，以提升其信譽和銷售表現。

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