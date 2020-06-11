積金可扣稅自願性供款帳戶近4萬個　平均供款額4.8萬

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，市面有21個提供可扣稅自願性供款(TVC)計劃，佔所有強積金計劃的七成半，過去一個課稅年度開設的TVC帳戶近4萬個，供款額17.06億港元，每個帳戶平均供款額4.8萬元，不少打工仔趁課稅年度結束前最後一個月衝刺，3月單月新開帳戶及供款額均打破單月升幅紀錄，月內開戶數目接近一萬個，供款額達5.87億元。

全港打工人強積金戶口達400萬個，他坦言，現時TVC帳戶佔比不大，然而，發展潛力甚高，相信仍有水位上升。根據積金局數據顯示，月入7萬元或以上的TVC帳戶持有人最多，達38%，其次是4萬至7萬元，有27%，TVC明顯較受中年以上人士歡迎，50至64歲人士佔總供款人數接近一半。此外，較多成員作一次性供款，達總供款額56%。

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