中原按揭王美鳳：今明兩年按息將維持低水平

美國聯儲局維持聯邦基金利率於0至0.25厘不變，並預計利率將維持在目前水平至2022年。中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，由於港息主要跟隨美息走勢，今明兩年樓按息率將維持低息水平。

今年香港金融管理局已16度注資，總額逾480億元，銀行總結餘將增至約1,221億元，回升至2018年4月後新高水平。她估計，銀行流動性顯著增加下，港元拆息將逐步回落至較貼近美息約0.2厘水平，料主流H按息將降至介乎1.6至1.9厘水平，遠低於年初的2.5厘水平。

對於最近銀行上調H按息及削減按揭回贈，王氏相信，原因包括環球疫情及經濟環境仍為市場帶來潛在風險、存款競爭導致資金成本未跟隨拆息同步回落，導致淨息差受壓等。

但實際上，銀行H按息加幅輕微，僅達0.05厘至0.1厘，反為拆息走勢向下令H按息跌逾半厘以上，不但足以抵銷銀行加息幅度，調整後之H按息仍低於年初水平，故銀行最近的樓按調整對樓市未造成影響。

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