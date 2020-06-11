【新經濟時代】銀行縮港辦公室　中資科技巨企「接手」

財經媒體彭博報道，儘管新冠病毒疫情促使一些銀行考慮縮小它們在香港的辦公室面積，但中國科技公司卻正在這個全球最貴的寫字樓市場上擴大辦公空間。

據消息人士稱，旗下擁有TikTok(抖音)的字節跳動和阿里巴巴均已簽訂租約，以增加在香港的辦公空間。消息指，字節跳動簽訂了銅鑼灣時代廣場約3,000平方呎辦公空間的3年租約。阿里巴巴也簽署了在同一座建築物中新一層樓大約17,000平方呎的辦公空間。該公司目前租賃了3層樓和10多個單位。

彭博指出，字節跳動和阿里巴巴的代表均不予置評。

隨着中國內地市場增長放緩，新租約凸顯出這兩家科技巨頭擴大全球業務的抱負。字節跳動正在尋求複製TikTok在網上娛樂領域的成功，創造出下一個全球熱門產品；阿里巴巴旗下包括電子商務和雲計算在內的業務則正在吸引海外顧客和客戶。

字節跳動在近期非公開發行股票交易中的估值已飆升至超過1,000億美元(約7,800億港元)，因投資者對其受歡迎的TikTok視頻平台的信心增強。該公司此前制訂了一項激進的擴張計劃，在2020年提供40,000個新工作崗位。根據字節跳動的工作推薦網站，這些職位包括駐香港的、制定內容政策的職位。

在中國科技巨頭擴大辦公空間之際，一些金融公司則在眾多員工在家辦公之際重新評估其辦公室需求。香港經濟也陷入有紀錄以來最嚴重的衰退，並面臨針對新港版國家安全法而加劇的緊張局勢。

今年3月，野村控股公司決定，新租約2021年初生效時，將削減國際金融中心二期的辦公空間。麥格理將放棄國際金融中心一期其轉租給聯合工作方的辦公空間。

隨着公司尋求削減成本，辦公空間的需求也隨之下降。據仲量聯行的數據顯示，全香港主要商務區的平均閒置率4月份上升至7.2%，為2009年10月以來最高。與此同時，4月份租金較3月份下降了3%。

仲量聯行的數據顯示，香港中環的辦公空間租金是全球最高的，平均每平方呎313美元，超過紐約的中城區和倫敦的西區。